https://static.news.ru/photo/515e2108-ea8d-11e9-b509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Германии сообщили о задержании одного человека, который мог устроить стрельбу в городе Галле.

Силовики стабилизируют ситуацию, однако жителям всё ещё рекомендуется сохранять бдительность, сообщается в Twitter местной полиции.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9 октября 2019 г.

Как передаёт ТАСС, посольство РФ в ФРГ находится в контакте с полицией, проверяет, пострадали ли россияне в результате стрельбы в городе.

Как писал News.ru, неизвестные открыли стрельбу в Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты.