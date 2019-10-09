Сотрудники правоохранительных органов Германии сообщили о задержании одного человека, который мог устроить стрельбу в городе Галле.
Силовики стабилизируют ситуацию, однако жителям всё ещё рекомендуется сохранять бдительность, сообщается в
Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL)
Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.
Wir sind mit starken Kräften in und um
#Hallepräsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen. #hal0910 9 октября 2019 г.
Как передаёт ТАСС, посольство РФ в ФРГ находится в контакте с полицией, проверяет, пострадали ли россияне в результате стрельбы в городе.
Как писал News.ru, неизвестные открыли стрельбу в Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты.
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