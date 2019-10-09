Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Германии сообщили о задержании одного человека, который мог устроить стрельбу в городе Галле.

Силовики стабилизируют ситуацию, однако жителям всё ещё рекомендуется сохранять бдительность, сообщается в Twitter местной полиции.

Как передаёт ТАСС, посольство РФ в ФРГ находится в контакте с полицией, проверяет, пострадали ли россияне в результате стрельбы в городе.

Как писал News.ru, неизвестные открыли стрельбу в Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты.

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