Немецкие полицейские раскрыли схему контрабанды люксовых авто в Россию RBB: в ФРГ задержаны три человека за контрабанду люксовых авто в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Германии задержала трех человек, подозреваемых в незаконных поставках люксовых автомобилей в Россию, сообщает Радио Берлин-Бранденбург (RBB). По версии правоохранительных органов, мужчины занимались контрабандой дорогих машин с июня 2022 года.

Их обвиняют в том, что с июня 2022 года под видом экспорта в Беларусь они продали в Россию более 400 высококачественных автомобилей. Их стоимость составляет более €28 миллионов, — уточняет радиостанция.

Также сообщается, что в ходе оперативных мероприятий у подозреваемых конфисковали имущество на сумму, превышающую €1 млн — речь идет о машинах, недвижимости и денежных средствах. Отмечается, что Берлин после начала спецоперации запретил поставки авто в Россию, стоимость которых выше отметки в €50 тысяч. За нарушение санкционного режима, согласно законодательству страны, задержанным грозит от двух лет лишения свободы.

Ранее в Якутии задержали мужчину, который пытался вывезти в Великобританию череп шерстистого носорога. Подозреваемый, чтобы скрыть факт провоза ценного предмета, обклеил череп шапочками в виде осьминогов и упаковал в коробку. Ему грозит до семи лет лишения свободы в исправительной колонии.