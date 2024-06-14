Кокаин на миллиарды долларов нашли между ананасами в порту Гамбурга Bild: в порту Гамбурга обнаружили рекордные 35 тонн кокаина

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Немецкая полиция обнаружила в порту Гамбурга 35 тонн кокаина, часть наркотиков была спрятана в ящиках из-под фруктов между ананасами, пишет Bild. Таможенное следственное управление Штутгарта и прокуратура Дюссельдорфа объявили, что это крупнейшее изъятие кокаина в Германии.

Издание отмечает, что кокаин был доставлен в секретное место и в настоящее время находится под усиленной охраной. Кроме того, задержаны были семь человек, причастных к контрабанде.

Ранее чешские полицейские изъяли полтонны кокаина в супермаркетах, расположенных в городах Йичин и Рыхнов-над-Кенжоу. По предварительной информации, белый порошок завезли из Колумбии. Ранее пакеты со стимулятором обнаружили сотрудники местных супермаркетов в коробках из-под бананов. Следователи выяснили, что кокаин мог быть направлен и в другие чешские места.

В Калининграде кокаин обнаружили в коробках с бананами, доставленными из Колумбии. Партия бананов дошла морем до Германии, потом на машинах попала в Клайпеду, а уже оттуда через пункт пропуска на российско-литовской границе «Чернышевское — Кибартай» попала в Калининград. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.