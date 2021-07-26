Немецкие экстремисты активизировались во время наводнений

Экстремисты в Германии активизировались в условиях бедствия и совершают провокации против сотрудников полиции и экстренных служб. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на профсоюз полицейских Германии.

Отмечается, что правые экстремисты в Германии неоднократно совершали провокации против сотрудников чрезвычайных служб. В частности, они забрасывали их машины мусором. Как сообщил заместитель начальника службы гражданской обороны THW Сабинер Лакнер, экстремисты также неоднократно проявляли словесную агрессию против представителей служб спасения, особенно работающих на общественных началах.

В свою очередь председатель профсоюза полицейских Германии Йорк Радек отмечает, что ультраправые пытаются использовать чрезвычайную ситуацию на юге Германии в своих политических интересах.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на западе Германии погибло 164 человека. Приблизительное число погибших в федеральной земле Рейнланд-Пфальц составляет порядка 120 человек, а приблизительный ущерб оценивается в миллиард евро.