Немецкие экстремисты активизировались во время наводнений

Экстремисты в Германии активизировались в условиях бедствия и совершают провокации против сотрудников полиции и экстренных служб. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на профсоюз полицейских Германии.
Отмечается, что правые экстремисты в Германии неоднократно
В свою очередь председатель профсоюза полицейских Германии Йорк Радек отмечает, что ультраправые пытаются использовать чрезвычайную ситуацию на юге Германии в своих политических интересах.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения на западе Германии погибло 164 человека. Приблизительное число погибших в федеральной земле Рейнланд-Пфальц составляет порядка 120 человек, а приблизительный ущерб оценивается в миллиард евро.