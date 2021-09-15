Немецкие экологи вновь попытались запретить «Северный поток — 2»

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала повторный запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием оценить влияние российского газопровода «Северный поток — 2» на окружающую среду с точки зрения экологии. Предыдущее решение ведомства экоактивистов не удовлетворило. Об этом стало известно из публикации на сайте Deutsche Umwelthilfe.

DUH опротестовала решение BSH не пересматривать разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.

Организация подала заявку на пересмотр решения BSH ещё в июле, однако она была отклонена, тогда защитники природы пригрозили «предпринять дальнейшие юридические шаги» по этому вопросу.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов признался, что «Северный поток — 2» в первую очередь экологический проект. Он назвал три основные причины, по которым российский газопровод снизит негативное влияние промышленности на природу Европы.