Немецкие экологи вновь попытались запретить «Северный поток — 2»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:33, 16 сентября 2021
Фото: nord-stream2.com
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Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала повторный запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием оценить влияние российского газопровода «Северный поток — 2» на окружающую среду с точки зрения экологии. Предыдущее решение ведомства экоактивистов не удовлетворило. Об этом стало известно из публикации на сайте Deutsche Umwelthilfe.
DUH опротестовала решение BSH не пересматривать разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.
Организация подала заявку на пересмотр решения BSH ещё в июле, однако она была отклонена, тогда защитники природы пригрозили «предпринять дальнейшие юридические шаги» по этому вопросу.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов признался, что «Северный поток — 2» в первую очередь экологический проект. Он назвал три основные причины, по которым российский газопровод снизит негативное влияние промышленности на природу Европы.