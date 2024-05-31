Немецкие депутаты обвинили власти в вовлечении в украинский конфликт Вагенкнехт: Германия все больше становится стороной конфликта на Украине

Фото: IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

Германия все ближе подходит к прямой вовлеченности в конфликт на Украине, заявили в интервью Spiegel соосновательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт и лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Бартш. По их словам, к этому ведет решение правительства разрешить Киеву использовать переданное ФРГ оружие для ударов по территории России у границы с Харьковской областью.

Вот уже два года мы переходим одну красную черту за другой и тем самым все больше становимся стороной войны, — сказала Вагенкнехт.

Ее поддержал бывший однопартиец Дитмар Бартш, который назвал решение властей «грубой халатностью». Депутат не одобрил шаг Берлина даже при том, что считает необходимым поставлять Украине оборонительное оружие.

Те, кто вчера заверял, что речь идет лишь об оборонительном оружии, чтобы сегодня разрешить его уже в качестве наступательного, завтра призовут к тому, чтобы отправить на фронт [войска] НАТО и бундесвера, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт сообщил, что власти Германии сняли ограничения на использование оружия, переданного Украине, для ударов по российской территории. Он добавил, что Киев имеет право на защиту, в том числе от атак с приграничных районов РФ.