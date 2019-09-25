https://static.news.ru/photo/f1d60286-df7f-11e9-b528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти немецкого города Вупперталь намерены использовать для заправки общественного транспорта водород, полученный благодаря переработке мусора.

По словам представителей Вуппертальских городских заводов (WSW), в ближайшем будущем на местной электростанции появится установка, способная генерировать водород из отходов. Рядом планируется установить специальную заправочную станцию.

За счёт этого проекта власти хотят постепенно заменить 300 дизельных автобусов на безопасный для окружающей среды транспорт.

Сотрудники WSW уточнили, что гористая местность затрудняет использование аккумуляторных электрических автобусов, и поэтому было решено разрабатывать идею внедрения водородных топливных элементов, передаёт «Профиль».

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