Немецкая журналистка забыла слова во время прямого эфира из Израиля Журналистка ARD Ханна Реш сбилась с мысли во время прямого включения из Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондентка немецкой телевещательной компании ARD Ханна Реш попала в затруднительное положение во время прямого включения из Тель-Авива вечером 1 января, обратил внимание Bild. Журналистка рассказывала об израильской судебной реформе, но через минуту запнулась и забыла, о чем говорила.

Суд исполнил свой долг... И мы, на самом деле... Извините, мне нужно собраться.... Партия Нетаньяху четко сказала, что это решение не... Мне так жаль, — сказала Реш.

На помощь коллеге пришел ведущий новостей. Он прервал ее и поблагодарил за вещание.

Позднее Реш объяснила, что «потеряла нить» после долгих съемок и интенсивной подготовки материала. Она поблагодарила коллег в студии и съемочную группу за поддержку.

Румынская журналистка Кристина Чиляку в октябре записала репортаж для телеканала DIGI24, который, как утверждается, велся во время обстрела в Израиле. Однако пользователи уличили корреспондентку в обмане: на заднем плане ролика можно заметить людей, которые спокойно идут по своим делам и разъезжают на велосипедах. При этом сама журналистка делает вид, что прячется от обстрела за автомобилем.