«Немецкая воинственность»: министра ФРГ обругали за слова в адрес России Филиппо назвал слова Писториуса о войне с РФ сумасшедшими

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса подтверждает агрессивные настроения Запада в отношении России, написал в соцсети Twitter (X) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик призвал жителей Франции выступить против такого восприятия политической обстановки, поскольку оно является опасным для Европы.

Сумасшедшее заявление из Германии! <...> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам. Во-первых, она подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для нас инициативе Вашингтона. Во-вторых, это доказывает, что Германия намерена через следующий договор ЕС навязать европейскую армию под немецко-американским руководством, — подчеркнул политик.

Таким образом Филиппо отреагировал на слова Писториуса о том, что странам ЕС необходимо запустить активное перевооружение армии. По мнению немецкого министра, Европа в будущем может столкнуться с новыми «военными угрозами».

Ранее профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон заявил, что Европе пора найти «третью сторону» в лице посредника для неформальных переговоров с Россией. По мнению аналитика, идеальной кандидатурой является экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, поскольку у нее есть опыт общения с президентом РФ Владимиром Путиным, а также свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством ФРГ.