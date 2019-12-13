Улететь в пункт назначения путешественникам пришлось без ценного груза, который они перевозили. Мужчинам предъявлены обвинения в совершении административного правонарушения, сказано в пресс-релизе на сайте таможни. Власти расследуют дело о вероятном отмывании денег.
При выезде из Германии в страну, которая не входит в ЕС, необходимо декларировать наличные, если их общая сумма превышает €10 тысяч. Это помогает сотрудникам таможни отслеживать полученные из нелегальных источников деньги, например, те, что зарабатывают от незаконного оборота наркотиков.
Ранее NEWS.ru писал, что в США гражданка России Мира Тэрада, известная как Оксана Вовк, признала себя виновной в отмывании денег, полученных от продажи кокаина. Россиянка сообщила, что получала от сообщников добытые нелегальным путём средства вместе с мужем Алетом Тэрадой.