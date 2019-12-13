https://static.news.ru/photo/02586630-1db5-11ea-bc0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

В аэропорту Кёльн/Бонн имени Конрада Аденауэра в Германии сотрудники таможни нашли в чемоданах следовавших в Стамбул мужчин более €1 млн и 200 тысяч фунтов стерлингов.

Два гражданина ФРГ и два гражданина Турции не задекларировали денежные средства, которые пытались вывезти за пределы Евросоюза.

Fund am Flughafen Köln/Bonn - Koffer mit Millionen Euro sichergestellt https://t.co/q41SHNHNz8 — BILD News (@BILD_News) December 13, 2019

Улететь в пункт назначения путешественникам пришлось без ценного груза, который они перевозили. Мужчинам предъявлены обвинения в совершении административного правонарушения, сказано в пресс-релизе на сайте таможни. Власти расследуют дело о вероятном отмывании денег.

При выезде из Германии в страну, которая не входит в ЕС, необходимо декларировать наличные, если их общая сумма превышает €10 тысяч. Это помогает сотрудникам таможни отслеживать полученные из нелегальных источников деньги, например, те, что зарабатывают от незаконного оборота наркотиков.

Ранее NEWS.ru писал, что в США гражданка России Мира Тэрада, известная как Оксана Вовк, признала себя виновной в отмывании денег, полученных от продажи кокаина. Россиянка сообщила, что получала от сообщников добытые нелегальным путём средства вместе с мужем Алетом Тэрадой.