Немецкая прокуратура проверит участие Knauf в восстановлении Мариуполя

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Немецкая прокуратура проверит участие строительной компании Knauf в восстановлении Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель ведомства Тобиас Костух. Ранее в СМИ появилась информация, что стройматериалы фирмы использовались российскими рабочими в городе, который Украина считает оккупированным. Мариуполь серьезно пострадал во время боев в 2022 году.

Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение, — отметил Костух.

Сегодня стало известно, что Knauf передаст свой бизнес в России локальному менеджменту, но сделку еще не согласовали власти. Компания работала в РФ более 30 лет, она выпускает строительные смеси, металлопрофили, гипсокартонные листы, минераловатные утеплители и подобные материалы.

21 марта сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Спецслужба выяснила, что они публиковали видео и комментарии в поддержку запрещенной украинской организации. Подразделение УФСБ возбудило два уголовных дела.