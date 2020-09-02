Немецкая прокуратура не сочла дело Навального «особым случаем»

https://static.news.ru/photo/1b880fd4-ecef-11ea-853a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Федеральной прокуратура ФРГ не считает, что дело российского блогера и оппозиционера Алексея Навального является «особым случаем», требующим особого внимания.

Об этом сообщили в самом немецком надзорном ведомстве. По его данным, анонсировать начало разбирательств по этому делу прокуратура пока не собирается, передаёт «Политика сегодня».

Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Он потерял сознание. Воздушное судно приземлилось в Омске, где Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин врачи называли отравление. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

В соцсетях жители ФРГ высказывают недовольство тем, что транспортировка российского оппозиционера осуществлялась за счёт их налоговых средств. Сейчас лечение Навального оплачивает фонд Cinema for Peace, которой основал словацкий продюсер Яка Бизил.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Генеральная прокуратура России запросила у Министерства юстиции Германии результаты анализов оппозиционера Алексея Навального, который находится в тяжёлом состоянии в одной из клиник Берлина, на яды, наркотики и другие вещества.