Немецкая полиция проводит спецоперацию возле синагоги в Хагене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев отказался возвращаться к очным переговорам по ситуации в Донбассе в Минске. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Его слова приводит ТАСС.

Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске, — сказал Грызлов. Как рассказал российский представитель, члены делегации непризнанных...