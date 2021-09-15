Немецкая полиция проводит спецоперацию возле синагоги в Хагене

На западе ФРГ в городе Хаген (Северный Рейн - Вестфалия) вооружённые полицейские патрулируют территорию возле местной синагоги. Причиной стала поступившая информация о возможной угрозе. Об этом сообщает издание Westfalenpost.
По данным СМИ, улица, на которой расположена синагога,
В ранее в полиции Дортмунда сообщали об актуальных сведениях о возможной угрозе еврейскому населению в Хагене.
Ранее один из главарей террористической ячейки ИГ (запрещена в России), которая организовала теракты во Франции в 2015 году, рассказал в суде, что им двигало желание убивать французов. По словам боевика, такой была реакция на политику Парижа, направленную против террористов.