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Немецкая полиция проводит спецоперацию возле синагоги в Хагене

23:32, 15 сентября 2021
Немецкая полиция проводит спецоперацию возле синагоги в Хагене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На западе ФРГ в городе Хаген (Северный Рейн - Вестфалия) вооружённые полицейские патрулируют территорию возле местной синагоги. Причиной стала поступившая информация о возможной угрозе. Об этом сообщает издание Westfalenpost.

По данным СМИ, улица, на которой расположена синагога, заблокирована. Руководство операцией осуществляет отделение полиции Дортмунда.

В ранее в полиции Дортмунда сообщали об актуальных сведениях о возможной угрозе еврейскому населению в Хагене.

Ранее один из главарей террористической ячейки ИГ (запрещена в России), которая организовала теракты во Франции в 2015 году, рассказал в суде, что им двигало желание убивать французов. По словам боевика, такой была реакция на политику Парижа, направленную против террористов.

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