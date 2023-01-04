Немецкая оппозиция потребовала отставки главы Минобороны ФРГ Ламбрехт

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кристине Ламбрехт

Оппозиционный немецкий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потребовал от Министра обороны Германии Кристине Ламбрехт уйти в отставку, заявил глава ХСС Маркус Зёдер в интервью газете Muncher Merkur. По мнению лидеров партий, министр не справляется со своими обязанностями. Отмечается, что Ламбрехт в последние месяцы критиковали за недостаточную материально-техническую базу бундесвера.

Министр должна наконец уйти в отставку. Либо ее должны уволить, — сказал Зёдер.

Ранее издание Politico сообщило о возможной отставке Ламбрехт. В Берлине это связали с тем, что боеприпасы немецкой армии на исходе, закупка истребителей F-35 производства США была отложена, а обещания о ежегодных 2% отчислений на оборону из госбюджета так и не выполнены.

Издание до этого отмечало, что Минфин ФРГ отказал Ламбрехт в деньгах для закупки боеприпасов, раскритиковав ее деятельность. 29 ноября она направила в ведомство письмо с просьбой «срочно предоставить значительные бюджетные средства» на покупку боеприпасов. В Минфине в ответ заявили, что Ламбрехт не упоминала о необходимости приобретения боеприпасов на дебатах на тему бюджета в бундестаге.