Немецкая газета призвала Европу вспомнить об СССР для «сдерживания» КНР

https://static.news.ru/photo/825190a6-7f47-11eb-9ef6-96000091f725_660.jpg Фото: Igor Sinitsyn/imageBROKER.com/Global Look Press

Лидерам европейских стран необходимо создать альянс наподобие тех, что создавались в прошлом веке для «сдерживания» Советского Союза и обеспечения «мира и свободы» в Западной Европе. С таким предложением выступили авторы статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel.

Евросоюз и США должны заняться сдерживанием Китая, так как ЕС де-факто уже находится в состоянии холодной войны, несмотря на то что КНР сегодня представляет угрозу только для своих соседей в Азии, пишет газета. На Пекин необходимо оказывать политическое и военное давление. По мнению журналистов, союзником в этом вопросе может выступить президент США Джо Байден.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР и Европа не являются системными соперниками. По его словам, стороны готовы к развитию двусторонних отношений, при этом их основой должна стать взаимная выгода. Как отметил Ван И, две указанные стороны объединяет широкий круг общих интересов.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многое со времён Фултонской речи Черчилля в мировоззрении Запада в отношении СССР осталось без изменений применительно к России, а к настоящему времени обогатилось более конфронтационными нотками.