Немецких «Леопардов» уничтожают российские «охотники» в ходе СВО UnHerd: установки «Корнет» стали «убийцами» немецких Leopard

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Танк Leopard

Противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой российского производства стали кошмаром для украинских танков Leopard в ходе СВО, пишет обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак. Он отметил, что «Корнет» очень эффективен со своими снарядами, которые пробивают реактивную броню.

Leopard легко стали жертвами российских охотников за танками, вооруженных ракетами «Корнет». <...> Он намного проще, универсальнее и дешевле, чем американский Javelin. Когда началось широко разрекламированное наступление Украины, русский «Корнет» продемонстрировал это, уничтожив несколько драгоценных для украинцев танков, — отметил Луттвак.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ранее отмечал, что российские беспилотники «Ланцет» наносят массовый урон артиллерии ВСУ на передовой. Он считает, что такие БПЛА в будущем смогут атаковать целыми роями, чтобы поражать военную технику эффективно, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Командующий Объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ также очень сложно сбивать беспилотники над Киевом. Он отметил, что это связано с неспособностью ВСУ выстраивать точные маршруты движения дронов, которые определить очень трудно, особенно в ночное время.