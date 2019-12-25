https://static.news.ru/photo/01d189ee-271f-11ea-afa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Rehm/dpa/Global Look Press

В Германии мужчина нашёл 50 тысяч немецких марок (более €25 тысяч) в настенных часах, купленных на блошином рынке. Купюры были спрятаны под деревянной панелью часов, высота которых составляет около 80 см.

Честный житель города Аурих отнёс деньги в бюро находок, однако в течение полугода о пропаже валюты никто не заявил. После этого марки были возвращены мужчине.

Tick, tack, Geldregen! - Mann findet 50 000 D-Mark in Wanduhr vom Flohmarkt https://t.co/bZ1UfNRtjU — BILD (@BILD) December 24, 2019

Он должен заплатить местным властям €576 в качестве государственной пошлины. Марки владелец часов сможет без труда обменять на евро, отмечает Bild.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Салехарде школьники нашли в сугробе пакет с кошельком, набитым пятитысячными купюрами общей суммой 220 тысяч рублей. О находке несовершеннолетние рассказали родителям, а те обратились в полицию. Владельцем денег оказался гражданин Узбекистана. В пакете также были миграционная карта на его имя, паспорт и справки.