В Германии мужчина нашёл 50 тысяч немецких марок (более €25 тысяч) в настенных часах, купленных на блошином рынке. Купюры были спрятаны под деревянной панелью часов, высота которых составляет около 80 см.
Честный житель города Аурих отнёс деньги в бюро находок, однако в течение полугода о пропаже валюты никто не заявил. После этого марки были возвращены мужчине.
Он должен заплатить местным властям €576 в качестве государственной пошлины. Марки владелец часов сможет без труда обменять на евро, отмечает Bild.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Салехарде школьники нашли в сугробе пакет с кошельком, набитым пятитысячными купюрами общей суммой 220 тысяч рублей. О находке несовершеннолетние рассказали родителям, а те обратились в полицию. Владельцем денег оказался гражданин Узбекистана. В пакете также были миграционная карта на его имя, паспорт и справки.