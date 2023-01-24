Немцы заявили, что Столтенбергу стоит замолчать после слов о России

Фото: Jana Glose/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Читатели Die Welt (Германия) возмутились заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя позволить России «шантажировать мир ядерной риторикой». Один из комментаторов задался вопросом, как заставить чиновника замолчать и не провоцировать Москву. Другой пользователь Сети напомнил, что ядерное оружие уже применяли США, когда наносили удары по городам Японии, тогда как российский президент Владимир Путин называл такое оружие «сдерживающим фактором».

Украина как минимум с 2014 года, а скорее раньше, вооружалась на средства НАТО, что признавали и подтверждали Меркель и Олланд (Минские соглашения II). Несмотря на предупреждения западных военных, они продолжали это делать и игнорировали Путина, — заметил другой читатель немецкого издания.

Еще один комментатор сказал, что лично для него НАТО больше не сочетается с понятием «оборонный альянс». По словам немца, расширение Блока на восток шло до тех пор, пока натовцы не оказались у российских границ.

Ранее пользователей Twitter из Германии возмутило обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором он пообещал поддерживать Киев в противостоянии с Москвой. По мнению комментаторов, это на руку «американским поджигателям конфликта», которые могут отправить ФРГ в «каменный век».

Некоторые из пользователей призывали Шольца покинуть пост после такого заявления, поскольку оружие никогда не приводит к миру.