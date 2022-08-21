Немцы запаниковали, узнав о временной приостановке «Северного потока» Читатели Spiegel устроили панику после новости о временной остановке «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Читатели немецкого еженедельника Der Spiegel раскритиковали новость о запланированной приостановке газа по «Северному потоку» по причине проведения технических работ (с 31 августа по 2 сентября) для единственной оставшейся турбины. Многие испугались, что после этого объем поставок газа значительно снизится или прокачка вовсе прекратится, а некоторые читатели заявили, что антироссийские санкции вернулись бумерангом.

Пользователь под ником Heiko-Pp4bQ1eng заявил, что Европа сама на себя навлекла энергетический кризис и «удивляться тут нечему».

А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину? — отметил DruckPause.

Ироничный комментарий последовал от читателя Antiaktion, который предложил канцлеру Германии еще раз навестить турбину, и даже погладить ее и поговорить с ней, чтобы дела наладились.

Другой пользователь отметил недальновидность западных политиков и заявил, что если принято решение «начать экономическую войну, то придется столкнуться с последствиями». Он напомнил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда учила мыслить с конца.

О проведении техобслуживания турбины 19 августа заявила российская компания-экспортер «Газпром». Комплекс работ будет выполнен совместно со специалистами немецкой компании Siemens. После завершения технического обслуживания поток газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубов в сутки.