https://static.news.ru/photo/b9379ae8-293f-11ea-ae49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В Германии в 2019 году было продано 324 млн бутылок игристого вина, просекко или шампанского. По данным исследовательской компании Nielsen, жители страны потратили на приобретение этих напитков в общей сложности €1,25 млрд.

По словам эксперта Кристиана Штука, немцы отдают предпочтение сухим игристым винам, в том числе на Рождество и Новый год.

Für Sekt und Champagner - Deutsche geben 1,25 Mrd. aus https://t.co/1pxRkS5DbJ — BILD (@BILD) December 27, 2019

В среднем на одну бутылку игристого жители ФРГ тратят €3,86. В период рождественских и новогодних каникул средняя цена бутылки составляет €4,03, отмечает Bild. При этом за бутылку шампанского объёмом 0,75 литра чаще всего придётся выложить более €12.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала не употреблять вместе с шампанским квашеную капусту, грибы, острые и маринованные продукты, селёдку под шубой, холодец или свиную рульку с капустой, писал NEWS.ru.