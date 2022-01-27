Немцы предложили распустить НАТО

Читатели немецкой газеты Der Spiegel высказались по поводу предоставления России гарантий безопасности. Они считают, что США и НАТО должны найти компромисс в отношениях с Москвой. При этом большая часть комментаторов считает, что на уступки в сложившейся ситуации пойти должен именно Вашингтон.

В происходящем кошмаре виноваты американцы. Чтобы предотвратить подобное в будущем, следует распустить НАТО и создать в ЕС свою оборонительную организацию, — написал пользователь Сети под ником Eugen_der_chinGisKahn.

По словам Mitte, в США проблему расширения Альянса игнорируют, при том что у них была возможность решить все конфликты на Востоке.

Пользователь bukowski задал вопрос, почему в НАТО не обещают России не принимать в свои ряды Украину.

Как минимум в ближайшие 5–10 лет? <...> НАТО могла бы переждать и посмотреть, каким будет политическое развитие такого неустойчивого государства, как Украина, — считает он.

На странное поведение Киева обратил внимание читатель под ником Proton. Он отметил, что при том что президент Украины Владимир Зеленский «не видит особой российской угрозы», посол этой страны в Германии постоянно требует оружия для войны.

Разве не видно, что НАТО под предводительством США буквально стремится к войне? Мы этого не хотим. Очень надеюсь, что моё мнение разделяет большинство жителей Европы, — отметил WurstHans.

Ранее немецкие читатели журнала Der Spiegel высказались по поводу материала, посвящённого высказываниям мэра Киева и бывшего боксёра Виталия Кличко о политике Германии в украинском вопросе. Они также напомнили, что Украина не является членом НАТО или ЕС, а её нынешнее поведение не соответствует поведению тех, кто ждёт помощи.