Немцы высмеяли Зеленского после его рождественского поздравления Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского после его рождественского видеопоздравления

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Ряд читателей немецкой газеты Die Welt остались недовольны рождественским видеопоздравлением президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил, что «мы не ждем чуда, поскольку творим его сами». Комментаторы заявили, что украинский лидер на самом деле не верит своим словам и без западной помощи Киев ничего не может сделать.

Юзер под ником Peter Kment сыронизировал, сказав, что в психбольнице находится множество людей, ожидающих чудес.

Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится, — отметил Thomas Frankfurt.

Ingeborg G. назвал безумием слова Зеленского о том, что тот думает о возможности сотворить чудо.

Теперь он считает себя божеством, — отметил Anders A.

Пользователь Alexander S. подчеркнул, что Украина пока что ничего не сотворила, поскольку все было сделано благодаря поддержке Запада.

Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. США и Украине нужен международный конфликт для приумножения собственной славы, а также для уничтожения европейских стран, отметил он. По мнению Филиппо, Вашингтон таким образом хочет сохранить гегемонию доллара на планете.