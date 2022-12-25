Ряд читателей немецкой газеты Die Welt остались недовольны рождественским видеопоздравлением президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил, что «мы не ждем чуда, поскольку творим его сами». Комментаторы заявили, что украинский лидер на самом деле не верит своим словам и без западной помощи Киев ничего не может сделать.
Юзер под ником Peter Kment сыронизировал, сказав, что в психбольнице находится множество людей, ожидающих чудес.
Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится, — отметил Thomas Frankfurt.
Ingeborg G. назвал безумием слова Зеленского о том, что тот думает о возможности сотворить чудо.
Теперь он считает себя божеством, — отметил Anders A.
Пользователь Alexander S. подчеркнул, что Украина пока что ничего не сотворила, поскольку все было сделано благодаря поддержке Запада.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. США и Украине нужен международный конфликт для приумножения собственной славы, а также для уничтожения европейских стран, отметил он. По мнению Филиппо, Вашингтон таким образом хочет сохранить гегемонию доллара на планете.