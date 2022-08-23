Немцы высмеяли Шольца за слова о «ловушке Путина»

Фото: Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

В Германии читатели газеты Die Welt высмеяли канцлера Олафа Шольца за предупреждение о «ловушке Путина» и слова о важности развития зеленого водорода. По их мнению, высказывания канцлера абсурдны и ФРГ, наоборот, следует «держать кулаки» за путина.

В ходе пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо Шольц заявил, что решение Оттавы вернуть турбину для газопровода «Северный поток» разоблачило стратегию президента РФ Владимира путина. Он также заявил о необходимости продолжать сотрудничество Германии и Канады, чтобы не «попасть в ловушку» российского лидера.

Если бы мы мыслили чисто материалистически, то нам пришлось бы держать кулаки за Путина, — написал в ответ на это читатель Dombacher M.

Его поддержали другие комментаторы, отметив абсурдность ситуации, при которой Европа сначала вводит санкции против России, а затем называет ее ненадежной.

Обсуждая слова Шольца о пользе зеленого водорода, они поинтересовались, знает ли канцлер, чем может обернуться его «водородный путь» для экономики страны. Кроме того, предположили, что власти разговорами на данную тему пытаются отвлечь внимание от закрытия АЭС и запуске угольных электростанций.

Само издание ранее назвало провальными переговоры Шольца с Трюдо по поставках газа из Канады в Германию. Автор публикации отметил, что Канаде выгоднее поставлять топливо Азии, чем Европе, поскольку необходимо использовать трубопровод, а это в ближайшее время вряд ли будет возможно.