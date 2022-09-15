Немцы вслед за французами разозлились из-за слов фон дер Ляйен о России Читатели Spiegel раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен за призыв «наказать» Россию

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Немецкие читатели журнала Der Spiegel высказали свое недовольство главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после ее призыва «наказать» Россию. Глава ЕК в ходе своего обращения к евродепутатам призвала сохранить антироссийские санкции. Многие указали на то, что ее выступление было невероятно высокомерным.

На эту коррумпированную и лживую женщину уже невозможно смотреть, уберите её, — написал пользователь с ником Franz Salzmann.

Некоторые назвали заявления фон дер Ляйен «чепухой» и отметили, что из-за энергокризиса в Европе Германия может вскоре перестать существовать вместо России.

Читатели французской газеты Le Figaro ранее пришли в ярость после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что сейчас не время «мириться» с Россией. Глава ведомства в своем обращении к депутатам Европарламента призвала сохранить антироссийские санкции и проявить решительность в борьбе против Москвы.

Французы раскритиковали такой подход и возмутились тем, что невыборный чиновник принимает решения за весь Европейский союз. Многие указали, что европейцы не готовы более платить за Украину.