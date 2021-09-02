Немцев возмутило заявление США и Украины про «Северный поток — 2»

Материал, посвящённый результатам встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского опубликовало немецкое издание Die Zeit. В материале, в частности, упоминалось заявление сторон по проекту «Северный поток — 2». Этот аспект вызвал активный отклик у читателей.

По информации издания, Киев и Вашингтон выступили против газопровода, который они назвали «угрозой энергетической безопасности». Кроме того, США заявили о необходимости оставить Украине «транзитную роль» и «обеспечить безопасность поставок в переходный энергетический период».

В комментариях к материалу пользователи заявили, в числе прочего, что подобные заявления не вполне соотносятся с реальностью и делающие их стороны преследуют личные цели.

Это угроза кошельку Украины и угроза интересам США. Конечно, они причитают из-за этого. Но это может не волновать Германию, так как в немецких интересах иметь трубопровод, — написал один из пользователей.

Есть ли такой умный человек, который объяснит мне, глупцу, как Украина обеспечивает энергетическую безопасность при помощи российского газа? — задался риторическим вопросом другой читатель.

Некоторые комментаторы отметили, что если «Северный поток — 2» всё же не будет запущен, то через Украину, вероятно, также не будет транзита газа. Кроме того, отстаивание «интересов» Украины в итоге может сводиться к тому, что Германии придётся возмещать Киеву упущенные транзитные сборы и на эти деньги он купит американское оружие.

Если Украина в конце концов не потратит кучу денег на восстановление измученного газопровода украинской ГТС, этот источник доходов исчезнет не из-за политических, а технических проблем. Трубопровод находится в плохом состоянии, как и всё государство, — резюмировал один из пользователей.

Ранее стало известно, что Украина и США продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона. В документе, в частности, говорится, что США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украиной в переходный энергетический период, а также не допустить использования Кремлём энергетики как геополитического оружия.