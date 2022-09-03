Немцы возмутились требованием Польши по выплате репараций Читатели Bild возмутились требованием Польши по выплате репараций

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Читатели немецкого издания Bild под новостью о требовании Польши выплатить военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны, выразили свое возмущение. Под соответствующим постом в Twitter многие напомнили полякам, что их страна отказалась от дальнейших выплат еще в 1953 году. Некоторые указали властям Польши, что в обмен на деньги Варшава должна будет вернуть часть потерянных территорий.

Если мы заплатим требуемую сумму, Польша должна вернуть нам восточные территории взамен, — написал пользователь с ником Alfons von Garrel.

Читатели газеты предположили, что на фоне глобального кризиса польские власти нашли легкий способ решить свои проблемы.

Польша потребует от Германии репарации в размере $1,3 трлн за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, заявил ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он не исключил, что впоследствии сумма может увеличиться. По его словам, Германия не только не рассчиталась за свои преступления перед Польшей, но и позволила «нацистским преступникам занимать высокие посты» в послевоенное время.