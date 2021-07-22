Немцы возмутились соглашением по «Северному потоку — 2»

Читатели немецкого издания Der Spiegel скептически оценили соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». В своих комментариях многие из них возмутились большим количеством денег, которые Берлин снова будет вкладывать в Украину.

Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придётся как всегда немецкому налогоплательщику, — отметил один из комментаторов.

Вместо этого люди предлагали поддержать пострадавшие от недавнего наводнения регионы, а также вспоминали о коррупции, вопрос которой очень остро поставлен на Украине.

Вся кутерьма только из-за Украины? Мы осыпаем её деньгами, ничего не получая взамен, — отметил ещё один пользователь.

Также читатели отметили, что получать газ при помощи «Северного потока — 2» будет гораздо дешевле для Германии, в связи с чем они недоумевали, почему снова должны тратить деньги на Украину.

Жаль, что немецкая сторона не предъявляет никаких требований к Украине. Например, о том, чтобы русскоязычное население не подвергалось культурному насилию на основе издевательских законов о языке, — написал пользователь.

Германия не должна отвечать за жизнеобеспечение других стран, — резюмировал один из читателей.

Ранее сообщалось о совместном заявлении США и ФРГ, в котором страны заявили о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также в этом заявлении сформулированы некоторые условия для работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом. В числе мер — санкции, которые могут быть применены к России, если та будет использовать энергетику как оружие против стран Запада.