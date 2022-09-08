Немцы возмутились отрицанием властями угроз банкротства бизнесу Вице-канцлер ФРГ Хабек возмутил немцев словами про отрицание угрозы банкротства бизнесу

Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек сделал ряд противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний на фоне энергокризиса. Его слова вызвали негативную реакцию среди политиков и рядовых немцев, сообщает РИА Новости.

Магазины не становятся автоматически банкротами, но, наверное, просто перестают продавать, — сказал Хабек, когда его спросили про банкротства.

Также Хабек, отрицая крах компаний, заявил, что «некоторые отрасли просто остановят на некоторое время свое производство».

Причем, министр пояснил, что «банкротство, это когда работа вгоняет во всё больший минус».

Генеральный секретарь ХДС Марио Чая иронично прокомментировал эти слова

Экономическая политика, провозглашенная нашим федеральным министром экономики: вы не разорены, у вас просто больше нет денег. Следующая глава: это не блэкаут. У нас просто нет электричества, — пошутил он.

Ранее стало известно, что эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил: в случае отказа от российского газа Германию ожидает дефицит этого энергоресурса, что приведет к закрытию производств, росту налогов и протестам. По его словам, страна прорабатывает сценарий, при котором полностью откажется от поставок топлива.