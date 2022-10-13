Немцы возмутились из-за требования США выделить еще больше денег Киеву Читателей Die Welt возмутило требование США выделить еще больше денег Киеву

Фото: carlos_octavio/flickr.com

Читатели немецкого ежедневника Die Welt возмутились требованием США к странам Евросоюза выделить еще больше денег на поддержку Украины. Немцы не понимают, зачем власти Соединенных Штатов требуют, чтобы ФРГ платила за страну, «с которой они не имеют ничего общего».

В эту страну ни одна монета не поступит, пока президент (Украины Владимир. — NEWS.ru) Зеленский не захочет вести переговоры! — предупредил Hans Juergen R.

Другой пользовательнице не понравилось, что власти Германии «позволяют США и Зеленскому управлять» населением Германии. Еще один комментатор возмутился тем, что его налоги «идут на Украину».

Американцы не являются частью ЕС и не обязаны вмешиваться. Если вы хотите больше денег для Украины, то можете самостоятельно перевести их прямо туда, — отметил комментатор с ником Werther.

Ранее читатели Die Wel призвали изолировать президента Украины Владимира Зеленского. Так граждане ФРГ отреагировали на слова политика о том, что страны — члены НАТО «должны нанести превентивные удары по России». После этого некоторые комментаторы попросили ни за что не впускать Украину в состав ЕС и Североатлантического альянса.