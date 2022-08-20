Немцы возмутились из-за предложения заменить душ на обтирание тряпкой Die Welt: немцев возмутило предложение заменить душ на обтирание тряпкой

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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали предложение премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана использовать влажную тряпку вместо душа. Некоторые попытались отшутиться, что скоро узнают про настоящую экономию туалетной бумаги. Некоторые удивились тому, насколько спокойно большая часть населения принимает советы по экономии тепла и воды.

Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет, — заявил пользователь с ником Walter M.

Несколько читателей предположили, что большинство немцев ещё не поняли, что нынешний энергетический кризис вызван правящей коалицией, особенно «зелёными».

Бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш ранее заявил, что Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основной причиной проблемы является сокращение поставок газа из РФ. Эксперт отметил, что немецкое руководство недооценивает риск происходящего.

Он напомнил, что в Германии за последние два месяца цены на электроэнергию выросли более чем в два раза. С каждым днём увеличивается число организаций, которые обращаются к правительству с требованием принять меры.