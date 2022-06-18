Немцы возмутились идеей снизить температуру отопления из-за нехватки газа Читатели Welt возмутились идеей снижать температуру отопления зимой из-за дефицита газа

Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на инициативу закрепить в законодательстве понижение минимальной температуры в квартирах из-за сокращения поставок российского газа. В комментариях к публикации об обсуждении идеи на федеральном уровне они выразили своё негативное мнение.

Мы в Германии несём самое тяжёлое бремя налогов и пошлин, работаем дольше всех и продолжаем жить мифом о богатой стране, а законы о вынужденной экономии уже готовятся, — отметил один из читателей.

Другие также не поддержали инициативу властей и задались сплошными вопросами: «Теперь нам положено мерзнуть по приказу государства — и никак иначе, норма 16 градусов ночью и 18 градусов днём! Они подумали о моих детях?», «Я думал, санкции сильно ударят по России?», «Какой нормальный налогоплательщик и пенсионер уже не отказывается от отопления из соображения экономии?».

Ранее стало известно, что председатель правления Немецкого энергетического агентства (DENA) Андреас Кульман заявил о намерении обязать владельцев домов установить в этом году термостаты на отопительные радиаторы в целях экономии. По его словам, агентство оценивает потенциальную экономию более чем в 10%.