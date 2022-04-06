Немцы возмутились чрезмерной русофобией украинского посла в Берлине

Украинский посол в Берлине в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не делит русских на хороших и плохих, для него все русские — враги, и тем самым, вызвал гнев у читателей издания, которые сочли его высказывания чересчур русофобскими. Посол добавил, что у него никогда не было русских друзей, а все русские, по его словам, хотят навредить Украине.

Россия для нас — вражеское государство. И все русские для Украины на данный момент враги, — заявил он.

Немецкие читатели возмутились подобным суждениями, и написали в комментариях о недопустимости разжигания ненависти по национальному признаку.

Если это расизм в обычном понимании, если есть «групповая вражда» и милый господин Мельник видит во всех русских врагов, то, может быть, он расист?, — написал юзер под псевдонимом Torsten Lange.

Пользователь Berthold Gross поинтересовался, почему Мельника, с подобными высказываниями, до сих пор держат в Германии.

Читатель под ником 1958, который ранее имигрировал из Украину в Германию сообщил о многочисленных беспорядках и преследованиях на территории Украины. Его разозлило крайне негативное отношение посла к абсолютно всему связанному с Россией.

Постоянные погромы со стороны украинцев, побои, шутки, меньше прав, почти никаких карьерных возможностей. Часть моей семьи погибла в бесчисленных украинских погромах в начале ХХ века, — написал 1958.

24 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. Он отметил, что Западу не нравится, что режим Киева, который он пестовал и вооружал против России, наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, должен сейчас отвечать за свои преступления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что сложившаяся в мире ситуация с навязыванием ненависти ко всему русскому беспрецедентна и требует принятия соответствующих мер. Он отметил, что с ненавистью и притеснениями за рубежом сталкиваются и российские представительства, и граждане страны. В ряде случаев это начинает представлять угрозу для жизни и здоровья.