Немцы решили порадовать Украину современной ПВО Посол Украины в Берлине Мельник: Германия передаст Киеву системы ПВО IRIS-T

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Германия передаст Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T, сообщил посол Киева в Берлине Андрей Мельник, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Киеву в результате долгого и «безумного политического сопротивления» удалось заключить контракт на сумму €178 млн, причем за счет немецкого правительства.

Мельник выразил надежду, что Берлин поддержит Киев в вопросе дальнейших закупок 10 единиц «самых крутых» ПВО IRIS-T.

Нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем – компанией Diehl Defence – добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью €178 млн, причем за счет немецкого правительства, — сказал украинский посол.

Он добавил, что ждет одобрения немецкой стороны на приобретение 100 новых самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Ранее Германия впервые опубликовала официальный список различных вооружений, поставленных Киеву, а также дальнейший план поставок. Руководство ФРГ намерено передать Украине 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) типа Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 54 бронетранспортера M113, 500 ПЗРК Stinger, а также 22 грузовика и 80 пикапов Toyota.

Мельник многократно резко критиковал работу руководства Германии. Дипломат ругал немецкие власти из-за их, по его словам, медлительности в передаче Украине оружия. Так, однажды он опубликовал пост с улиткой, тянущей патрон, а в начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.