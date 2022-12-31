Немцы разгневались на Шольца после его новогоднего поздравления Читатели Die Welt возмутились поздравлениями канцлера ФРГ Шольца

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Читатели немецкой Die Welt в комментариях поделились впечатлениями от новогоднего обращения канцлера ФРГ Олаф Шольца, в котором он дал обещание оказывать поддержку Украине несмотря на последствия. Кроме того федеральный канцлер призвал немцев продолжать экономить электричество и пообещал независимость Берлина от российского газа.

Мы должны экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. У него проблемы с восприятием реальности! — написал один из комментаторов.

Другой юзер описал свои чувства после того, как прослушал поздравления от германского канцлера. Он написал, что испытывает гнев, отвращение и бессилие.

Еще один пользователь назвал слова Шольца пустыми и призвал его подать в отставку.

Лучше бы он объяснил, почему провалил энергетическую политику, а нам теперь приходится расплачиваться, — отметил один из юзеров.

Другой комментатор был краток и вовсе заявил, что испытывает чувства стыда на федерального канцлера.

Ранее Шольц заявил, что Берлин уже преодолел зависимость от поставок российского газа и намерен сократить потребление этого ресурса на 20%. Канцлер пояснил, что ФРГ удалось на европейском уровне достигнуть согласия о снижении потребления голубого топлива на 15%, и поблагодарил граждан за экономию энергии.