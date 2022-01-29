Немцы рассказали, почему Джонсон приготовил РФ «чёткое послание»

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о планах Великобритании увеличить контингент войск в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что это будет «чётким посланием» Москве.

Читатели в комментариях однако посчитали , что политик таким образом, хочет отвлечь внимание соотечественников от скандала вокруг вечеринок в своей резиденции во время локдауна.

Украина Джонсону абсолютно безразлична. Однако поскольку его партия и население всё более озабочены тем, что он лжёт и является коррумпированным, необходимо напустить какую-нибудь дымовую завесу, — написал один из пользователей.

Его многие поддержали: «Борис „Отвлечение внимания“ Джонсон. Когда у вас кризисы дома, внешние кризисы как нельзя кстати», «Является ли Борис Джонсон храбрым полководцем? Не знаю. Я знаю одно: ему нужно отвлечься от скандала», «Джонсон хочет удвоить количество британских солдат в Восточной Европе — это даже близко не уменьшит вдвое его проблемы дома».

Скандальный клоун Джонсон с его мерзкими попытками отвлечь внимание — хуже любой войны, — считает ещё один читатель.

Ранее стало известно, что сейчас в Эстонии находятся 900 британских военных. Великобритания рассматривает вариант удвоения их численности и отправки оборонительного вооружения. Реактивные самолёты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО, отметила пресс-служба британского премьера.