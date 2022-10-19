Немцы призвали отправить Бербок на фронт из-за ее критики в адрес России Пользователи FAZ пристыдили главу МИД ФРГ Бербок из-за слов о наивности переговоров с Россией

Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Анналена Бербок

Читатели немецкого издания FAZ раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что требовать переговоры с Россией «наивно», и что европейские страны должны выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой». Пользователи призвали главу ведомства отправиться на фронт.

Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идет воевать. Редко такой бездарный человек добивается должности министра, но в ФРГ все возможно, — написал один из пользователей.

Другой юзер убежден, что мирные переговоры ни в коем случае нельзя исключать, особенно когда это касается жизни людей и угрозы ядерной безопасности. По его словам, Бербок, отвергая переговоры, только подливает масла в огонь.

Другой пользователь считает, что Бербок не смыслит в «природе войны», если отвергает переговоры с РФ.

Такого идиотизма в ФРГ еще не было. Заявление Бербок о наивности переговоров с Россией говорит о том, что она не знает природы войны. Может ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний, — говорится в сообщении.

Ранее читатели немецкого Die Welt высмеяли Бербок из-за ее реакции на совместное фото глав России, Ирана и Турции Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. Министр прокомментировала встречу, заявив, что саммит является «вызовом для НАТО», а этот шаг ей «непонятен». Немцы удивились, что глава дипломатии страны не понимает простые принципы дипломатии.