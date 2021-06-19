Немцы пристыдили Меркель за речь ко дню начала Великой Отечественной войны

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Канцлер Германии Ангела Меркель выпустила видеообращение, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны. Немецкие пользователи Сети в комментариях под видео, которое появилось в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook, возмутились словами канцлера, назвавшей 22 июня 1941 года поводом для стыда немцев.

Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям, — написал один из них.

Недовольство позицией Меркель высказали и другие читатели: «Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», «Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно».

Ругали Меркель и за текущий уровень отношений с Москвой: «Канцлер несёт значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд — нет, память — да», «Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», «А как насчёт походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!».

Ранее стало известно, что современная Германия признаёт сохранившуюся за ней ответственность за преступления нацистов и необходимость сохранять память о произошедшем. Об этом в видеообращении заявила глава немецкого правительства. В связи с этим ФРГ должна работать ради мира и порядка в мире.