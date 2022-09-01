Немцы пришли в ярость от нового плана Бербок по России Немецкие пользователи Twitter раскритиковали новый план главы МИД ФРГ Бербок по России

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Пользователей социальной сети Twitter в Германии возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». Речь идет о документе, в котором указана поддержка Киеву, работа с «российским гражданским обществом», а также поддержку союзников. Жители Германии назвали инициативу недальновидной и напрочь лишённой дипломатии.

А вы все это придумали и сформулировали самостоятельно? Давайте честно, кто это написал? Кто за вами стоит, и чьи мысли вы озвучиваете? — возмутился один из пользователей.

Некоторые отметили, что немецкое правительство способствует эскалации конфликта на Украине и не заинтересовано в том, чтобы конфликт прекратился в ближайшее время.

Задействуйте дипломатию и начинайте переговоры. Сейчас как никогда важно думать о будущем. Мы идем по пути массовой бедности. Я не хочу жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, которого так тяжело добивался, — написал другой пользователь.

Немцы напомнили Бербок, что именно их деньги она и другие чиновники «разбазаривают» по всему миру.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва внимательно следит за обсуждением ЕС вопроса о визовых ограничениях для россиян. Он заверил, что в случае принятия запрета жители Евросоюза также столкнутся с неудобствами при поездках в РФ. Пресс-секретарь президента добавил, что намерение европейских политиков ввести запрет на выдачу виз — «еще одна спираль безрассудного русофобского отношения к нашей стране».