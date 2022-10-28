В Германии потребовали «отменить» оскорбившего Россию Зеленского Читатели Welt потребовали от СМИ не публиковать заявления Зеленского, оскорбившего Россию

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidential/Global Look Press

Читатели немецкого издания Welt ополчились на президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Россию с нацистским режимом. Многие посоветовали украинскому лидеру тщательнее изучить историю и призвали немецкие издания прекратить публикацию его заявлений.

Как немецкие СМИ до сих пор распространяют его оскорбительные заявления? Вы потеряли всякое уважение. Этого парня нужно отменить, — написал один из пользователей.

Другие читатели назвали президента Украины самым известным нацистом современности и камнем преткновения в мирных переговорах. По их словам, «идиот Зеленский и его советники» могут только требовать и оскорблять.

Ранее читатели издания призвали изолировать Зеленского, отреагировав таким образом на слова политика о том, что страны — члены НАТО «должны нанести превентивные удары по России». После этого некоторые комментаторы попросили ни за что не впускать Украину в состав ЕС и Североатлантического альянса, и отметили, что Зеленский представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества, хотя политики предпочитают этого не замечать.