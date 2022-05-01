Немцы попытались сорвать выступление главы МИД из-за поставок оружия Киеву Zeit: немцы попытались сорвать выступление главы МИД из-за поставок оружия Киеву

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В Германии около 150 человек попытались сорвать выступление главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, которая поддержала поставки тяжёлого вооружения на Украину, написало издание Zeit со ссылкой на источники в полиции. Отмечается, что люди выкрикивали в адрес политика фразы «поджигатель войны» и «лжец».

Около 150 человек пытались сорвать мероприятие воплями сирен и криками типа «поджигатель войны» и «лжец», — сообщил источник изданию.

Для обеспечения безопасности министра было принято решение отменить другое мероприятие с её участием.

Обозреватель Агнешка Зелинска написала ранее в статье для Money.pl , что Польшу ждёт масштабная энергетическая бедность из-за введения эмбарго на российский уголь. Журналист отметила, что прекращение поставок обернётся проблемами для жителей села и беднейших слоёв населения. Она добавила, что многие люди не могут позволить себе природный газ. Она привела данные анализа Института структурных исследований, где сказано, что проблема энергетической бедности в настоящее время затрагивает около 4,6 миллиона поляков.