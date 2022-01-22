Немцы поддержали адмирала, который «отдал» Крым России

Читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали командующего военно-морскими силами (ВМС) Германии Кай-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым принадлежит России по праву. Большинство пользователей заявили, что Украина пытается втянуть Европу в войну, которую сама не хочет вести. При этом многие назвали абсурдным отправлять военного в отставку за то, что он говорит правду.

Украина пытается собрать альянс желающих, привлекая к себе другие страны. Германия пытается донести, что чёткое позиционирование, такое как поставка оружия, было бы скорее неправильным путём. Громкое бряцание саблей и меткие слова должны быть заменены дипломатическими усилиями, — заявил один из комментаторов.

Некоторые также отмечают недопустимость поставок вооружений, так как это ещё больше уверит Россию в том, что НАТО явно не преследует мирные цели. Многие подчеркнули, что мир возможен лишь путём дипломатии.

Тот, кто верит, что Россия вернёт Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый, — написал другой пользователь.

Пользователи также подчеркнули, что Украина настолько далека от присоединения к Европе, что должно пройти минимум 50 лет прежде, чем она будет к этому готова.

Ранее сообщалось, что слова Шенбаха о том, что «Крым не вернуть» и российский президент Владимир Путин «заслуживает уважения», вызвали резкое осуждение в Минобороны ФРГ. Своё заявление вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах сделал во время выступления в Индии. Он заявил, в частности, что «Крымский полуостров ушёл, он не вернётся» в состав Украины.