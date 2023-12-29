Немцы передрались из-за петард В Германии люди подрались за петарды по скидке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Германии стартовал трехдневный период продаж пиротехники, из-за чего люди буквально штурмуют магазины с петардами и фейерверками, сообщает РЕН ТВ. Очевидцы опубликовали видео из одного из таких магазинов. На кадрах видно, как люди шумят, дерутся, толкаются и вырывают друг у друга желанные покупки.

Распространение пиротехники в стране регулируется законом об обороте взрывчатых веществ. Он разрешает продавать салюты только за три дня до Нового года.

До этого эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что пиротехнику на новогодние праздники нужно покупать в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя приобретать ее на распродажах возле метро или в подземных переходах. По словам специалиста, при выборе фейерверка важно обращать внимание на условия хранения, потому что они влияют на работоспособность и безопасность. Также эксперт напомнил, что фейерверки в новогодние праздники нужно запускать на открытой площадке и вдали от жилых домов.

Ранее в Белгороде выстроились огромные очереди за дешевыми яйцами. Люди начали собираться у точек продаж еще около семи утра, несмотря на мороз. Внимание местных жителей привлекла сельскохозяйственная ярмарка товаров местных производителей на улице Королева. Продавцы отдавали десяток яиц за 70 рублей, что на несколько десятков рублей дешевле, чем в магазинах.