Немцы обеспокоились распространением индийского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/2567b9f2-d031-11eb-8275-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Распространение нового индийского варианта коронавирусной инфекции, получившего название «Дельта», на территории Германии неминуемо. Об этом рассказал руководитель института Роберта Коха Лотар Вилер. Его слова приводит «Интерфакс».

Вилер подчеркнул, что на новый индийский вариант коронавируса приходится 6% от общего числа заболеваний. Однако доля «Дельты» стремительно растёт. По словам учёного, новая мутация точно станет самым распространённым вариантом COVID-19. Осталось лишь выяснить, когда это произойдёт.

В институте Коха призвали немцев не ослаблять бдительность в связи с достигнутыми за последнее время успехами в борьбе с пандемией и продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

На территории ФРГ за минувшие сутки было зарегистрировано чуть более тысячи случаев заражения COVID-19. Общее число заражений в Германии на данный момент составляет 3,72 млн человек.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут. В беседе с «Известиями» он отметил, что данное решение было бы нецелесообразным.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ получил образец индийского штамма коронавируса в мае.