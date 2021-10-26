Немцы назвали главу Минобороны «сумасшедшей» после её слов о России

Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на провокационное заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что против России необходимо примененить ядерное оружие. По мнению большинства жителей страны, такие слова могут привести к возникновению опасной ситуации для самой Германии.

Некоторые здесь, кажется, не понимают, что первый удар неизбежно повлечёт за собой ответ и запустит цепную реакцию. Мы выглядим весьма устаревшими на фоне передовых российских ракетных технологий. Такие угрозы совершенно абсурдны. Крамп-Карренбауэр просто заявила, что мы готовы положить конец миру и оставляем за собой право быть в этом первыми, — написал MrSpock.

Пользователь WInfried-30kyiq7nR спросил мнения других читателей о том, создаётся ли таким образом искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса.

Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а её некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы ещё подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться, — иронично заметил JuerGenredeTmit.

Другие читатели также прошлись по личности главы Минобороны, посчитав, что она вообще не представляет, что такое атомные бомбы и какие последствия бывают после их применения.

Эта женщина была обузой для нашей страны и раньше. Сначала фатальная ошибка в Афганистане, затем нелепое ожидание с Мали вместо немедленного возвращения солдат, а теперь она хочет втянуть нас в ядерную войну с Россией, — написал JoergAhoi.

По мнению пользователя Namenlos, доктрина ядерного сдерживания заключается не в том, чтобы этим оружием угрожать.

Евро и доллар падают, цены на газ и сырую нефть стремительно растут, поэтому НАТО чувствует себя в опасности. Единственное, что помогает, — это немного риторики времён холодной войны, — подытожили пользователи.

Ранее российское Минобороны вызвало военного атташе Германии и передало ему ноту из-за высказываний Крамп-Карренбауэр. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что подобная риторика о необходимости сдерживания Москвы недопустима.