Немцы накинулись на евродепутата из-за угроз в адрес «Северного потока — 2»

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, посвящённую позиции лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о «Северном потоке — 2». Политик прежде призвал будущее правительство Германии закрыть проект, если Москва «нападет» на Украину.

Читатели в комментариях негативно отреагировали на такой призыв евродепутата.

Вебер должен следовать нашим национальным интересам, а они, несомненно, предусматривают максимально безопасное и по возможности не подверженное влиянию [третьих сторон] энергоснабжение. Этой цели служит, в том числе, «Северный поток — 2», поэтому он должен быстро войти в строй. Какие интересы на самом деле преследует Вебер? — задался вопросом один из читателей.

Не остались в стороне и другие читатели, которые считают, что газопровод является благом для Германии: «Политика Германии должна отстаивать в первую очередь немецкие интересы, а не Запада, ЕС или НАТО, а „Северный поток — 2“ отвечает интересам Германии», «Интересно: если Путин нападет на Украину, то немецкому „энергетическому повороту“ придет конец. Без российского газа у нас нет шансов на поддержание производства электроэнергии», «Какие полномочия имеет господин Вебер (который всегда был против газопровода), чтобы говорить в данном случае от имени Германии или принимать какие-либо решения?».

Ранее стало известно, что в Европарламенте призвали свернуть реализацию «Северного потока — 2» в случае российского вторжения на Украину. Как заявил Манфред Вебер, угроза для Киева вполне реальна. По его мнению, если Россия применит оружие у границы Украины, то в таком случае газопроводу «Северный поток — 2» придёт «конец».