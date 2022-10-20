Немцы испугались, что Шольц идет по стопам Зеленского Читатели Die Welt обвинили Шольца в грядущем энергокризисе в ФРГ

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Читатели Die Welt уличили канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он идет по стопам украинского лидера Владимира Зеленского и ведет страну к энергокризису. Немцы обрушились с критикой на немецкого политика после того, как он завил, что президент России Владимир Путин считает европейцев слабыми, «хотя это не так».

Шольц идет по профессиональным стопам Зеленского. Просто невероятно, — написал один из читателей издания.

Другой обвинил канцлера и правительству в равнодушии к тому факту, что «простые люди не могут заплатить за эту великую независимость, несмотря на творческие спасательные пакеты из левого и правого карманов».

Часть пользователей считает, что Германия не стала свободнее, как говорит канцлер. По мнению пользователей, Берлин вошел в новую зависимости и «более дорогую».

Давайте придерживаться фактов: мы освободились от зависимости и вошли в новую (и, кстати, гораздо более дорогую) зависимость! — написал один из пользователей.

«Мы освободились от зависимости». С каких пор? Разве мы не остаемся крупнейшими вассалами США? — возмутился другой.

Мы не готовы и продолжаем находиться в зависимости от Франции, Норвегии и США в том, что касается газа, а также электроэнергии, — указал третий.

Пользователи считают, что политика Шольца делает Германию более зависимой, чем ранее. Один из читателей издания отметил, что «бездумно выбрасывать деньги в окно без стратегии» может каждый, перераспределять ресурсы, чтобы получить «мимолетное облегчение», — малоимущий.

Сделать экономику и, следовательно, страну экономически успешной, обеспечить доступную дешевую энергию, снизить квоту штата до разумного уровня, сократить Бундестаг и решить многие тысячи проблем, связанных с чрезмерной бюрократией — вот что было бы работой канцлера, — резюмировал немец.

Ранее Шольц заявил, что Берлин уже преодолел зависимость от поставок российского газа и намерен сократить потребление этого ресурса на 20%. Канцлер пояснил, что ФРГ удалось на европейском уровне достигнуть согласия о снижении потребления голубого топлива на 15%, и поблагодарил граждан за экономию энергии.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал слова политика попыткой скрыть дефицит газа. По его словам, Германия старается искать позитивные стороны в сложившейся ситуации, но постепенно остается без энергоресурса.