Немцы будут работать четыре дня в неделю с сохранением зарплаты Stern: минимум 45 компаний в Германии перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk/Global Look Press

В Германии по меньшей мере 45 предприятий и организаций с февраля в рамках эксперимента перейдут на четырехдневную рабочую неделю, сообщило Stern. В рамках пилота в компаниях смогут изучать новые методики, консультироваться с экспертами и обмениваться опытом с другими участниками.

Компаниям предстоит опробовать четырехдневную неделю в течение шести месяцев начиная с февраля на основе модели 100-процентной производительности в 80% времени при 100-процентной оплате труда, — говорится в публикации.

До февраля участников эксперимента с четырехдневкой будут готовить на специальных семинарах. За научную часть программы будет отвечать Вестфальский университет имени Вильгельма в городе Мюнстере.

Компании, которые примут участие в эксперименте, не разглашаются. Известно, что 30% из них базируются в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, 17% — в Баден-Вюртемберге и 16% — в Баварии. Еще 6% работают в Берлине. Больше половины из них — небольшие компании со штатом от 9 до 48 сотрудников, доля крупных компаний со штатом более 249 сотрудников составит 14%.

В начале ноября в Госдуму внесли законопроект об уменьшении рабочей недели на один час, с 40 до 39 часов. Автором инициативы стал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Он также предложил сократить рабочий день на час перед государственными праздниками.