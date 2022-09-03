Немцев заверили в надежности поставок газа в страну

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Федеральное сетевое агентство ФРГ заверило немцев в надежности поставок газа в Германию, пишет ТАСС. В агентстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и тесно сотрудничают с сетевыми операторами. Представитель при этом отказался комментировать ситуацию с поставками российского газа в Германию.

Мы приняли к сведению недавние заявления «Газпрома». Мы не комментируем их по существу, — рассказал собеседник агентства.

При этом ситуацию с поставками на газовом рынке назвали «напряженными».

Немецкая оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) ранее раскритиковала предложение Свободной демократической партии (СвДП) демонтировать «Северный поток 2». Политики назвали идею «режимом самоуничтожения», который противоречит интересам граждан Германии. Оппозиция также напомнила про позицию некоторых депутатов СвДП, которые выступали ранее за запуск «Северного потока — 2». Он добавил, что оппозиция выступает за запуск «Северного потока — 2» вместо дополнительных сборов за потребление газа.

Австрийские власти задумались над отменой антироссийских санкций из-за резкого повышения стоимости жизни в стране, написало ранее издание Die Welt. Отмечается, что австрийцы в большинстве отказываются от поддержки санкционного режима в отношении Москвы. Журналисты подчеркнули, что зимой это явление может усилиться.