Немцев возмутило обращение Шольца к Зеленскому по поводу России Пользователей Twitter возмутило обещание Шольца Зеленскому поддерживать Киев в противостоянии с Москвой

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Пользователей Twitter из Германии возмутило обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором он пообещал поддерживать Киев в противостоянии с Москвой. По мнению комментаторов, это на руку «американским поджигателям конфликта», которые могут отправить ФРГ в «каменный век».

Некоторые из пользователей призывали Шольца покинуть пост после такого заявления, поскольку оружие никогда не приводит к миру.

Господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку, — заявил комментатор.

Другой пользователь напомнил, как Сербии, Ираку, Сирии и не только приходилось защищаться от «американских поджигателей конфликта». Он спросил: а где тогда было немецкое оружие?

Ранее стало известно, что Германия присоединилась к новому пакету военной помощи для Украины от США, в рамках которой немецкая сторона направит Киеву БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В телефонном разговоре президент США Джо Байден и Олаф Шольц заявили о намерении продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине «столько, сколько потребуется».

В свою очередь посольство России в ФРГ осудило решение германских властей передать Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot. Согласно заявлению диппредставительства, российская сторона рассматривает действия Берлина как шаг к эскалации украинского конфликта.