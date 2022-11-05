Немцев возмутил призыв посла Украины запретить россиянам въезд в ФРГ

Фото: Britta Pedersen/dpa/picture-alliance/ТАСС

Алексей Макеев

Призыв посла Украины в Германии Алексея Макеева запретить въезд в ФРГ гражданам России возмутил читателей немецкой газеты Welt. Один из комментаторов назвал Макеева «недипломатом из коррупционной Украины», который осмеливается делать такие заявления. Он предложил в жесткой форме разъяснить послу его обязанности или вовсе выдворить его из Германии.

Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой, — написал один из читателей.

Некоторые пользователи высказались за то, чтобы запретить въезд в Германию как жителям Украины, та и ее послам.

Ранее Макеев призвал власти Германии не впускать в страну граждан России, избегающих мобилизации. По его словам, они представляют опасность как для немцев, так и для находящихся в ФРГ украинских беженцев, в частности для молодых женщин с детьми.